Als Boris Becker nach seinem „längeren Urlaub“ – so nennt er mit schelmischen Lächeln seinen Gefängnisaufenthalt wegen Insolvenzverschleppung in England – vor über zwei Jahren mit seiner damaligen Freundin und heutigen Ehefrau Lilian für einige Wochen nach Stuttgart zog, war das mehr als nur ein Tapetenwechsel. Das Paar wohnte im Haus seines engen Freundes Philipp Neuffer und genoss dort die gemeinsame Zeit nach einer vom Gericht angeordneten Trennung.

Damals spekulierten die Medien: Wird Becker zum Stuttgarter? Man sah ihn öfter in der Stadt, etwa als Gast bei den Jazz Open. Die Verbindung zu Stuttgart ist jedenfalls eng – und sie führt direkt zu Neuffer. Vor etwa zehn Jahren lernten sich die beiden über einen gemeinsamen Bekannten kennen. Seither verbindet sie eine tiefe Freundschaft, ein ähnlicher Sinn für Humor – und eine Vorliebe für unkonventionelle Projekte. „Wir haben gemeinsam Höhen und Tiefen erlebt“, sagt Becker.

Der schwedische Investor war gegen die Becker-Werbung

Philipp Neuffer, 48 Jahre alt, leitet in fünfter Generation die Neuffer Fenster + Türen GmbH, gegründet 1842. Seine Strategie: hochwertige Produkte, exzellenter Kundenservice – und mutige Werbung. Schon vor acht Jahren hatte der CEO die Idee zu einem Werbespot, in dem Boris Becker im Wortsinn „Geld zum Fenster rauswirft“. Der damalige Investor aus Schweden war wenig begeistert – also wechselte Neuffer lieber den Geldgeber als sich von seiner Idee zu verabschieden.

Gedreht wurde der Spot 2023 in einer Villa in bester Stuttgarter Halbhöhenlage – mit etwa Verspätung, da Boris Becker zwischenzeitlich in Haft war. Im Clip mahnt der Tennisheld: „Schmeißen Sie Ihr Geld nicht zum Fenster raus.“ Der Erfolg war umwerfend. Die Kampagne ging viral, die Verkaufszahlen stiegen spürbar. Heute erreicht Fenster.com einen Jahresumsatz von über 100 Millionen Euro.

Inzwischen sorgt eine zweite Kampagne für Furore – diesmal mit gleich zwei prominenten Gesichtern: Boris Becker trifft auf Fußball-Legende Stefan Effenberg, der als rabiater Nachbar auftritt. In den schrägen Clips streiten sich die beiden über Lärm, Gartendekor und Provokationen. Highlight: „Effe“ zeigt Becker einen kunstvoll in Buchsbaum geschnittenen „Stinkefinger“. In einer weiteren Szene fährt er mit einem lauten Porsche 918 Spyder vor Beckers Fenster vor – inklusive kleiner Kollision. Wird das Fenster geschlossen, hört man den nervenden Nachbar nicht mehr. Die Botschaft: „Gute Fenster. Gute Nachbarschaft.“

Die Firmenzentrale ist mitten in der Stuttgarter Innenstadt

Die Spots erzielen Millionen Klicks auf YouTube und TikTok. In Deutschland, Österreich und in der Schweiz laufen sie in über 20 Fernsehsendern, darunter bei der ARD und beim ZDF. Auch Lilian Becker hat einen kurzen Auftritt. „Sie hat es für Philipp gemacht“, sagt Boris Becker. Bei der Pressekonferenz zur Kampagne im Berliner Hotel Adlon nahm sie Fragen zur bevorstehenden Elternschaft charmant mit einem Lächeln entgegen, ohne darauf zu antworten.

In Berlin stellte die Stuttgarter Firma Fenster.com mit Moderator Steven Gätjen (Zweiter von links) die Werbekampagne vor. Mit auf dem Foto: Stefan Efffenberg, CEO Philipp Neuffer und Boris Becker. Foto: Fenster.com

Trotz seines wachsenden internationalen Erfolgs bleibt der Chef seiner Heimat treu. Die Firmenzentrale von Fenster.com liegt mitten in der Stuttgarter Innenstadt. Rund 25 Nationen arbeiten auf über 2000 Quadratmetern Fläche zusammen. Die Zahl der Beschäftigten steigt steil an – viele Stellen sind noch unbesetzt. Neuffer hat aus dem Traditionsbetrieb einen der führenden Anbieter für Fenster und Türen im europäischen E-Commerce gemacht – Marktführer in Deutschland inklusive.

Privat ist Philipp Neuer Rennfahrer

Das Unternehmen will nicht nur mit Qualität und dem günstigen Preis punkten, sondern nach eigenen Angaben auch „mit ausgezeichnetem Kundenservice und einer effizienten Logistik“. Zahlreiche Auszeichnungen und Prüfsiegel bestätigen den Erfolgskurs. Auch privat ist Philipp Neuffer alles andere als gewöhnlich: Als aktiver Rennfahrer geht er für Huber Motorsport auf der legendären Nordschleife an den Start – mit Leidenschaft und Tempo.

Was ihn mit dem mittlerweile in Italien lebenden Boris Becker verbindet? Selbstironie! „Wir wollen den Deutschen ein bisschen die Laune heben“, sagt Becker. Ein bisschen schräger Humor schade nicht – auch wenn der nicht überall sofort ankommt.

Boris Becker mit seiner schwangeren Frau Lilian Becker. Foto: Schober

Nicht so amüsant war für Becker ein Erlebnis in Stuttgart vor zwei Jahren: Beim Essen im Ristorante Nannina in Gaisburg wurden er und Lilian heimlich fotografiert. Die Aufnahme landete ohne Erlaubnis bei der „Bild“-Zeitung, die es mit der Schlagzeile „Pleite-Boris und La Dolce Vita“ veröffentlichte. Der Gast, der das Foto verkauft hatte, erhielt Hausverbot.

Die Sticheleien und die Häme der Vergangenheit sind verflogen. Boris Becker steht wieder im Rampenlicht – mit Charme, Witz und einem starken Netzwerk. Und er zeigt, dass gute Freunde wie Philipp Neuffer Gold wert sind.