Ob Skyr-Käsekuchen oder Skyr mit Energydrink – Rezepte rund um das cremige Milchprodukt liegen in den Sozialen Medien im Trend. Die gestiegene Nachfrage zeigt sich auch in Stuttgart.
16.03.2026 - 16:38 Uhr
So richtig verstehen könne sie es nicht, sagt Miriam Heim. „Skyr gibt es ja schon lang“, fügt die Mitarbeiterin der Kaufland-Filiale in Stuttgart-Vaihingen hinzu. Und doch hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten ein ausgewachsener Social-Media-Hype um das quarkähnliche Milcherzeugnis entwickelt. Rezepte mit Skyr als Hauptzutat liegen auf Plattformen wie Tiktok oder Instagram schwer im Trend. Beispiele gefällig? Ein ungebackener Skyr-Käsekuchen oder der „Skyr-Energy-Mix“, eine Mischung aus Skyr und – kein Witz – Energydrink.