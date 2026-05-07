Ein Hantavirus-Ausbruch auf einem Kreuzfahrtschiff hat weltweit Besorgnis ausgelöst. Doch wie wird mit den infizierten Passagieren umgegangen und welche Maßnahmen werden ergriffen?
Ein Hantavirus-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff MV Hondius mit fast 150 Passagieren hat bereits drei Todesopfer gefordert und acht weitere Verdachtsfälle hervorgebracht. Gestorben sind ein niederländisches Ehepaar und ein deutscher Staatsbürger. Während das Schiff auf dem Weg nach Spanien ist, arbeiten internationale Behörden daran, die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Besonders im Fokus stehen die Passagiere, die das Schiff vor Bekanntwerden des Ausbruchs verlassen haben.