Nach wochenlanger Isolation wegen eines Ausbruchs des Hantavirus dürfen die Passagiere des betroffenen Kreuzfahrtschiffs langsam aufatmen. Das Rätsel um den Ursprung des Ausbruchs bleibt ungelöst.
Berlin/Genf - Nach dem Hantavirus-Ausbruch auf einem Kreuzfahrtschiff ist für die noch in Quarantäne verbliebenen deutschen Passagiere ein Ende des Ausnahmezustands in Sicht. Alle, die noch in häuslicher Isolation sind, dürfen diese in den kommenden Tagen verlassen, wie eine dpa-Abfrage bei den zuständigen Ämtern ergeben hat.