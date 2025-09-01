 
Visa-Streit Trump verstößt wieder gegen die Spielregeln

Visa-Streit: Trump verstößt wieder gegen die Spielregeln
Das UN-Gebäude in New York kann nur mit US-Visum erreicht werden. Foto: dpa/Sven Hoppe

Das Einkassieren von Visa für UN-Besucher aus Palästina ist ein Affront, kommentiert Christian Gottschalk. Was sich Donald Trump davon erhofft, wird nicht eintreten.

Man muss sich das nur einmal vorstellen. Eine internationale Organisation hat ihren Sitz irgendwo in Moskau oder in Peking. Delegierte aus dem Ausland wollen dort auftreten. Doch Russland oder China verweigern die Einreise. Der Aufschrei wäre gewaltig – und das zu Recht. Deswegen ist es richtig, dass die EU und andere Staaten jetzt lautstark protestieren, dass sich dieses Szenario realisiert – nicht in Moskau oder Peking, sondern in New York. Donald Trump ist dagegen, dass Palästina als eigener Staat anerkannt wird. Dafür gibt es Argumente. Den Palästinensern das Visum zu verweigern, wenn diese vor der Weltvertretung auftreten wollen und bereits erteilte Visa zu widerrufen, ist ein Affront. Wieder einmal einer.

 

Nur wenige Ausnahmen sind möglich

Das Abkommen von 1947, welches die Visa-Vergabe für UN-Delegierte regelt, sieht sehr begrenzte Ausnahmen vor. Etwa dann, wenn die Sicherheit der USA in Gefahr ist. Das ist ein auslegungsfähiger Begriff. Mahmud Abbas mag kein Freund der USA sein. Die Sicherheit des Landes wird durch seinen Auftritt im UN-Hauptquartier aber nicht gefährdet. Washington versucht seine politischen Ziele mit unlauteren Mitteln und gegen die Spielregeln zu erreichen. Dieser Schuss kann nach hinten los gehen. Bei der Sitzung der UN, die am 22. September beginnt, wollen mehrere Länder einen Palästinenserstaat anerkennen – darunter Frankreich, Kanada und Australien. Gut möglich, dass der Zuspruch jetzt noch wächst.

