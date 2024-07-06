Im „Star-Trek“-Universum bewegen sich Raumschiffe schneller als das Licht. Nach der Relativitätstheorie Albert Einsteins kann und darf das nicht sein. Könnte es dennoch einen Weg geben? Seit 30 Jahren brüten Forscher über Konzepten eines Warp-Antriebs. Ein Überblick.
In beinahe jedem Science-Fiction-Universum reisen Menschen und andere Spezies mit ihren Raumschiffen durch Galaxien. Oft mit Geschwindigkeiten, die jenseits der des Lichts liegen. Der Fachbegriff für Antriebstechnologien, die solche Reisen im Hyperraum ermöglichen, heißt Hyper-Drive oder Warp-Drive (englisch: „ to warp“ verzerren, krümmen; „drive“, Antrieb).