Er war einer der berühmtesten und begehrtesten Architekten weltweit. Nach dem Tod von Frank Gehry nehmen Bewunderer Abschied.
06.12.2025 - 05:50 Uhr
Los Angeles - Nach dem Tod von Frank Gehry haben Politiker und Bewunderer den Star-Architekten und sein Werk als inspirierend und visionär gewürdigt. "Gehrys bahnbrechender Ansatz prägte die moderne Architektur – er kombinierte neue Materialien und Formen, die es in seinem Fachgebiet zuvor noch nicht gegeben hatte", teilte Kanadas Premier Mark Carney mit. "Seine unverwechselbare Vision lebt in ikonischen Gebäuden auf der ganzen Welt weiter."