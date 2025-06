Von der Wissenschaft vom langen Leben ist seit einigen Jahren immer öfter zu hören: Molekularbiologen und Genetikerinnen entschlüsseln nicht nur die Mechanismen des Alterns, sondern forschen an Wirkstoffen, die die biologische Uhr anhalten oder gar ein Stück weit zurückdrehen sollen. Aktuell steht dabei Vitamin D hoch im Kurs. Doch ist das auch berechtigt? Wir haben Kilian Rapp, den Leiter der Forschungsabteilung Geriatrie am Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart, gefragt, was man für ein gesundes Altern wirklich braucht.