Reicht im Sommer die UV-Strahlung aus, um genug Vitamin D zu bilden oder sollte man trotzdem supplementieren?
01.06.2026 - 07:33 Uhr
Vitamin D ist wichtig für Knochen, Muskeln und den Calcium- und Phosphatstoffwechsel. Anders als die meisten Vitamine wird es nicht nur über Lebensmittel aufgenommen, sondern vor allem in der Haut gebildet, wenn UV-B-Strahlung auf sie trifft. Nach Angaben des Bundesinstituts für Risikobewertung trägt die körpereigene Bildung bei ausreichender Sonnenexposition etwa 80 bis 90 Prozent zur Versorgung bei. Lebensmittel spielen demnach nur eine kleinere Rolle.