Vitamin D darf keinesfalls überdosiert werden, doch ausgerechnet Säuglinge sind auf Zufuhr durch Tropfen angewiesen – vor allem, wenn sie im Winter geboren sind. Hier erfahren Sie, welche Mengen für verschiedene Altersgruppen empfohlen werden.
Die ausreichende Versorgung mit Vitamin D ist für die gesunde Entwicklung von Kindern wichtig. Während Erwachsene den Großteil ihres Vitamin-D-Bedarfs mithilfe des ultravioletten Sonnenlichts über die körpereigene Produktion decken und nicht immer eine Supplementierung brauchen, sollen Säuglinge mit ihrer dünnen und empfindlichen Haut nicht so lange dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt werden und bilden daher kaum Vitamin D.