Die Lichter des Festivals Vivid Sydney gehen am 23. Mai erstmals an. Zum Auftakt wird das Opernhaus mit einer Projektion zu Ehren des Künstlers David McDiarmid bespielt. Die Projektion ist ab 9:45 Uhr deutscher Zeit im Livestream zu sehen.

Katrin Jokic 23.05.2025 - 09:30 Uhr

Am Freitag, den 23. Mai, beginnt in Sydney das diesjährige Festival Vivid Sydney, das als größte Kulturveranstaltung der südlichen Hemisphäre gilt. Zum Auftakt wird das berühmte Opernhaus von Sydney mit einer großflächigen Lichtinstallation bespielt. Die Projektion mit dem Titel „Kiss of Light“ ist eine Hommage an den australischen Künstler David McDiarmid.