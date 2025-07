Die 8372 Toten von Srebrenica werden noch im Grab verhöhnt: Wer wenn nicht sie mahnen zu grundlegenden Reformen des Völkerrechts, der UN und auch Europas, kommentiert Franz Feyder.

Franz Feyder 11.07.2025 - 11:06 Uhr

Wir haben nichts gelernt! Gar nichts. Als vor 30 Jahren eine enthemmte serbische Soldateska im Herzen Europas 8372 bosnisch-muslimische Männer und Jugendliche abschlachtete, waren die Deutschen entsetzt. Denn man lag sich in den Armen: Deutschland war wiedervereinigt, der kalte Krieg beendet, der Traum vom ewigen Frieden schien greifbar – und niemand wollte die blutige Schrift an der Wand sehen, die schon damals ankündigte, was in diesen Tagen passiert. Wer hatte 1995 schon Augen dafür, wie es im westeuropäischen Vorgarten zuging: ein Genozid vor der Haustür. Unappetitlich, weil doch alle auf der Wolke der Glückseligkeit schwebten: Das Militär sollte am besten abgeschafft werden. Auf dicke Gewinne durch Geschäfte in den Staaten des gerade zerbrochenen Warschauer Paktes wurde spekuliert. Und dann so was, da in Srebrenica.