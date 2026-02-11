Der gewaltsame Tod eines Polizisten im Saarland erschütterte bundesweit. Nun muss sich ein 19-Jähriger wegen Mordes, versuchten Mordes und schweren Raubes vor Gericht verantworten.
11.02.2026 - 11:00 Uhr
Die Tat sorgte bundesweit für Entsetzen: Sechs Monate nach den tödlichen Schüssen auf einen Polizisten in Völklingen im Saarland hat der Mordprozess gegen den mutmaßlichen Täter begonnen und der Angeklagte die tödlichen Schüsse eingeräumt. Er habe Angst um sein eigenes Leben gehabt, erklärte sein Verteidiger Michael Rehberger zum Prozessauftakt am Landgericht Saarbrücken.