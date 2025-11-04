Viele Vogelfreunde sind aufgrund der Vogelgrippe verunsichert: Dürfen Gartenvögel gefüttert werden oder sind Futterhäuschen eher eine Infektionsquelle? Das sagt der Nabu.
Ein Mix aus gehackten Erdnüssen und Sonnenblumenkerne ins Häuschen, dazu ein paar Meisenknödel in die Äste gehängt – so mancher Vogelfreund bereitet Amseln, Meisen und Finken nahezu täglich ein richtiges Festmahl im Garten. Doch angesichts der Nachrichten über die Vogelgrippe, stellt sich die Frage, ob die Fütterung der Gartenvögel nicht zu riskant für die Tiere ist: Eventuell könnten sich die Viren am Futterhäuschen erst recht verbreiten? Doch der Fachbeauftragten für Vogelschutz vom Nabu Baden-Württemberg, Stefan Bosch, gibt Entwarnung: „Heimische Vögel können weiterhin am Vogelhaus gefüttert werden, denn es gibt keine Anhaltspunkte, dass Sing- oder Gartenvögel derzeit von der Vogelgrippe betroffen sind.“