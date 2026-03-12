An verendeten Vögeln im Böblinger Stadtgarten ist die Geflügelpest nachgewiesen worden. Das Kreisveterinäramt ruft alle Geflügelhalter zu besonderer Vorsicht auf.
12.03.2026 - 17:15 Uhr
Fälle von Geflügelpest sind in der vergangenen Woche im Kreis Böblingen aufgetreten. Wie das Landratsamt mitteilt, wurde das Virus bei zwei toten Graugänsen festgestellt, die im Bereich der Seen im Böblinger Stadtgarten gefunden worden sind. Da sich in der weiteren Umgebung keine Nutztierhaltung befinde, habe der Veterinärdienst auf eine Aufstallungspflicht verzichtet. Weitere Proben würden derzeit noch untersucht, sodass die Zahl der Fälle im Stadtgarten noch steigen könnte.