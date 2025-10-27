Die schnelle Ausbreitung der Vogelgrippe sorgt auch in der Wilhelma für vorbeugende Maßnahmen. Der Besucherverkehr ist nicht eingeschränkt.

Iris Frey 27.10.2025 - 12:00 Uhr

Geflügelhalter machen sich derzeit viele Sorgen wegen der sich schnell ausbreitenden Vogelgrippe. In der Wilhelma würden momentan nur vorbeugende Maßnahmen getroffen, um für den Ernstfall gewappnet zu sein und schnell reagieren zu können, sagt Tobias Knauf-Witzens, Fachtierarzt für Zoo- und Wildtiere und leitender Tierarzt in der Wilhelma.