Zurzeit grassiert ein aggressiver, hochansteckender Subtyp des Influenzavirus H5N1 in Deutschland. Wie gefährlich ist die Vogelgrippe für Vögel, Nutztiere und uns Menschen?
27.10.2025 - 13:56 Uhr
Die Vogelgrippe oder Aviäre Influenza wird – ebenso wie die Grippe beim Menschen – durch Influenza-A-Viren hervorgerufen, allerdings durch diverse andere Subtypen. Seit längerem schon grassiert die größte je dokumentierte Vogelgrippewelle, die sich über fast die gesamte Erde erstreckt und auch Europa betrifft.