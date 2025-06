Rabenkrähen haben in den vergangenen Tagen in Gaisburg im Stuttgarter Osten für Turbulenzen gesorgt. Jetzt sind die einen satt, die anderen nachhaltig verschreckt.

In Gaisburg geht die Angst um. Nicht bei den Menschen, bei den Tauben. Drei von ihnen sind in den vergangenen Tagen brutal gemeuchelt worden, am Ende war außer Federn nicht mehr viel von ihnen übrig. Die Übeltäter: Rabenkrähen und ein Turmfalke. Seitdem bewegen sich die dezimierten Tauben eher in sicherer Deckung: Großstadt-Abenteuer in der Wildnis im sonst ganz zivilisierten Stuttgarter Osten.