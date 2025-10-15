Kraniche sammeln sich derzeit in großer Zahl in Deutschland – doch wann starten sie ihre Reise gen Süden? Das Wetter spielt dabei eine entscheidende Rolle.
15.10.2025 - 05:00 Uhr
Berlin - Die Temperaturen sinken und zahlreiche Kraniche ziehen wieder durchs Land. Anfang der Woche gab es den ersten großen Weiterzug der großen Vögel in Deutschland, wie ein Sprecher des Naturschutzbunds Deutschland (Nabu) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur sagte. Mehr als 20.000 der Tiere seien am Montag über Hessen in Richtung Frankreich geflogen. "Jetzt sind wir gespannt, wie es weitergeht", sagte Sprecher Helge May. "Das hängt ein bisschen vom Wetter ab."