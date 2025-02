Volker Roth ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Der ehemalige FIFA-Referee war nach der Karriere noch lange für die Referees tätig.

red/sid 18.02.2025 - 13:51 Uhr

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) trauert um Volker Roth. Der ehemalige Schiedsrichterchef starb nach Verbandsangaben am Montag im Alter von 83 Jahren. „Er war ein exzellenter Schiedsrichter und großartiger Schiedsrichter-Funktionär. Der DFB wird niemals vergessen, was er für den Fußball in Deutschland geleistet hat“, sagte DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann: „Sein Tod macht uns sehr traurig.“