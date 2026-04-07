Die Vereinigten Volksbanken laden in Kooperation mit unserer Zeitung zu einem Infoabend am 15. April rund um Erbe und Vorsorge in ihre Hauptstelle nach Böblingen.

Die Themen Generationenberatung, Testamentsvollstreckung, Vorsorge und Pflege beschäftigen eine wachsende Zahl an Menschen. Aus diesem Anlass kooperieren die Vereinigten Volksbanken mit unserer Zeitung – und gestalten einen gemeinsamen Abend rund um diese Themen. Die Generationenberatung der Volksbanken verfolgt das Ziel, eine abgestimmte und rechtlich abgesicherte Regelung für den Erlebens- und Todesfall zu schaffen. Denn nichts sei belastender, als wenn Betroffene oder Erben später feststellen müssen, dass keine klare Regelung existiert oder bestehende Vereinbarungen rechtliche Lücken aufweisen, teilt die Bank mit.

 

Gerade ungewollte steuerliche Folgen können zu erheblichen finanziellen Belastungen werden – die sich aber durch eine rechtzeitige Vorsorge vermeiden lassen. Deshalb stehe der Abend ganz im Zeichen der Frage, wie man frühzeitig, sinnvoll und strukturiert für sich und seine Familie vorsorgen kann. Werden die Angelegenheiten rechtzeitig geregelt, lebt man mit dem guten Gefühl, an alles gedacht zu haben, ein wichtiger Schutz für die Angehörigen, heißt es weiter. Die Experten Annette Gallwitz, Silke Diederich und Ulrich Koch geben praxisnahe Einblicke, erläutern Fallbeispiele und zeigen konkrete Schritte auf, wie persönliche, rechtliche und finanzielle Themen optimal miteinander verzahnt werden können. Die Teilnehmenden erhalten konkrete Impulse.

Unsere Empfehlung für Sie

Bilanz in Böblingen vorgestellt: Volksbanken wachsen solide in unruhigen Zeiten

Bilanz in Böblingen vorgestellt Volksbanken wachsen solide in unruhigen Zeiten

Trotz der konjunkturellen Dellen konnte die Volksbank 2025 mehr Kredite und Kundeneinlagen verbuchen. Im Vorstand stehen Veränderungen bevor.

Die Veranstaltung findet im Casino der Vereinigten Volksbanken in Böblingen statt. Beginn ist um 18.30 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Im Anschluss sind alle herzlich zu einem Imbiss eingeladen, mit der Möglichkeit zum persönlichen Austausch. Um Anmeldung wird gebeten unter: https://www.diebank.de/generationenberatung-infoveranstaltung.html red