Die Vereinigten Volksbanken laden in Kooperation mit unserer Zeitung zu einem Infoabend am 15. April rund um Erbe und Vorsorge in ihre Hauptstelle nach Böblingen.

red 07.04.2026 - 15:11 Uhr

Die Themen Generationenberatung, Testamentsvollstreckung, Vorsorge und Pflege beschäftigen eine wachsende Zahl an Menschen. Aus diesem Anlass kooperieren die Vereinigten Volksbanken mit unserer Zeitung – und gestalten einen gemeinsamen Abend rund um diese Themen. Die Generationenberatung der Volksbanken verfolgt das Ziel, eine abgestimmte und rechtlich abgesicherte Regelung für den Erlebens- und Todesfall zu schaffen. Denn nichts sei belastender, als wenn Betroffene oder Erben später feststellen müssen, dass keine klare Regelung existiert oder bestehende Vereinbarungen rechtliche Lücken aufweisen, teilt die Bank mit.