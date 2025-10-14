Die Volksbank Leonberg-Strohgäu will mit dem Videoservice in verschiedenen Kommunen die Erreichbarkeit vor Ort erweitern. Die Technik schaltet Mitarbeitende direkt zu.
14.10.2025 - 18:00 Uhr
Sehen und gesehen werden, ist in den Geschäftsstellen Höfingen und Heimerdingen der Volksbank Leonberg-Strohgäu wieder möglich. Hier hat die Bank nun als neues Angebot einen integrierten Videoservice eingerichtet. Der ermöglicht es den Kunden, Servicegeschäfte zu erledigen, die sie bislang an den Schaltern getätigt haben.