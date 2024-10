Es gibt eine amtliche und eine freie Unterschriftensammlung: Wie man sich am Volksbegehren für einen kleineren Landtag beteiligt – und mit welchen Problemen sich die Initiatoren in den Städten und Gemeinden konfrontiert sehen.

Andreas Müller 09.10.2024 - 16:30 Uhr

Der Weg ins „Wahllokal“ ist ein kleiner Hürdenlauf. Wer sich in Stuttgart in die amtlichen Unterschriftenlisten für das Volksbegehren „Landtag verkleinern“ eintragen will, muss das Statistische Amt der Stadt im Schwabenzentrum an der Eberhardstraße 37 aufsuchen. Dort findet sich der erste Wegweiser zu dem Raum im vierten Stock, dem auf der verwinkelten Route durch das Gebäude noch etliche weitere folgen. Schließlich steht man im Zimmer 404, wo zwei Mitarbeiter erst den Ausweis kontrollieren und dann die Liste zur Unterschrift herausgeben. Viel los ist nicht in der eigens eingerichteten Stelle.