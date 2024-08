Auf dem Pferdemarkt Bietigheim-Bissingen steigen teils die Preise. An welchen Tagen kostet die Maß im Festzelt weniger und wie teuer ist eine Fahrt im Autoscooter? Eine Übersicht.

Am Freitag, 30. August, startet in Bietigheim-Bissingen das wichtigste Volksfest der Stadt – der Pferdemarkt. „Feiern Sie im Festzelt der Firma Göckelesmaier mit bekannten Festbands und genießen Sie knusprige Göckele und spritziges Festbier. Buden und Fahrgeschäfte auf dem Festgelände am Viadukt sorgen für gute Unterhaltung“, schreibt Bürgermeister Jürgen Kessing. Aber was kostet der Spaß? Die wichtigsten Preisentwicklungen im Überblick.