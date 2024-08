Das wichtigste Volksfest in Bietigheim-Bissingen steht Ende August wieder an. Neben dem Pferdeturnier, einem Festzug und dem Vergnügungspark, darf auch das Feuerwerk nicht fehlen. Das Programm mit den wichtigsten Infos.

Reitshows, Pferdesport, Volksfest und Vergnügungspark – die Kombination hat sich in der Region bewährt. Die Stadt setzt beim 88. Pferdemarkt in Bietigheim vom 30. August bis 3. September auf ein bewährtes Programm. Die Eröffnung des Festzeltes Göckelesmaier und der Fassanstich ist am Freitagabend um 20 Uhr wie jedes Jahr Oberbürgermeister Jürgen Kessing vorbehalten. Und noch etwas bleibt gleich: Der Gemeinderat hat entschieden, dass am Sonntagabend wieder ein Feuerwerk stattfindet. Danach wird erneut beraten, ob die Tradition aufrechterhalten wird.