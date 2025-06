Noch bis Sonntagabend läuft die Fiesta International in Fellbach. Bei Temperaturen weit über 30 Grad ist Schwitzen angesagt. Die Vereine geben leckere Tipps gegen die Hitze.

Sascha Sauer 14.06.2025 - 19:01 Uhr

Temperaturen über 30 Grad – da schwitzen nicht nur Fleisch und Gemüse in der Pfanne. Auch Hüseyin Babuscu, der Vorsitzende des Türkischen Vereins, hat am frühen Samstagnachmittag Schweißperlen auf der Stirn. „Hier auf der Fiesta in Fellbach ist es momentan heißer als in der Türkei“, sagt er und greift zu einem Glas, in dem Zitronenscheiben, Petersilie und Gurkenstücke schwimmen. „Das ist unsere türkische Limonade, die hilft gegen die Hitze“, sagt er. Seine Frau Aynus serviert indes Linsen-Köfte, gefüllte Weinbeerblätter und Cacika. „Das ist alles hitzeverträglicher als Döner“, sagt sie.