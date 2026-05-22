Sollten bestimmte Lieder nicht gespielt werden, weil sie zu sexistisch und frauenfeindlich sind? Auf einem großen Volksfest in Bayern wird darüber gestritten. Es geht auch um einen alten Gassenhauer.
Erlangen - Kurz nach dem Start eines großen Volksfestes in Bayern gibt es Streit um die Musikauswahl. Die Stadtverwaltung der Universitäts- und Technologiestadt Erlangen hat den Festwirten und Bands ein Schreiben mit der Bitte übermittelt, auf der Bergkirchweih auf das Abspielen sexistischer und frauenfeindlicher Lieder zu verzichten. Darunter ist auch der 45 Jahre alte Gassenhauer "Skandal im Sperrbezirk" der Spider Murphy Gang.