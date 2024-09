Ponys erobern Kinderherzen Shettys – die heimlichen Stars des Pferdemarktes

Shetland-Ponys sind beim Pferdemarkt in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) eine feste Größe. Kinder kommen von weit her, um am Wettbewerb teilzunehmen. Was macht den Reiz aus?