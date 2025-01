Mehr als 750 Veranstaltungen umfasst das neue Semesterprogramm der Volkshochschule Leonberg. Damit führt diese wichtige Einrichtung der Erwachsenenbildung in der Region den Erfolgskurs der vergangenen Jahre weiter. Jedes Jahr absolvieren zwischen 15 000 und 20 000 Menschen Kurse an der Volkshochschule (VHS). Nach einem erfolgreichen Vorjahr – mehr als 17 000 Teilnehmende besuchten die 1300 Veranstaltungen – startet die VHS ab Februar mit einem abwechslungsreichen Programm ins Sommersemester.

Das neue Programmheft ist bereits online im Internet unter: www.vhs.leonberg.de zu finden. Ab Ende Januar liegen die rund 10 000 Exemplare des gedruckten Heftes in den Räumen der VHS, den Rathäusern, Ortschaftsverwaltungen, im Leo-Center, in Banken, Sparkassen, Schreibwarengeschäften und in der Bücherei kostenlos aus. Alle Interessierten können sich ab sofort zu den Kursen via Online-Formular oder schriftlich anmelden. Das neue Semester beginnt am 17. Februar. Zahlreiche Kurse und Veranstaltungen finden auch in den Außenstellen Renningen, Rutesheim, Weil der Stadt und Weissach statt.

Ein Ort des Lernens und der Begegnung

Menschen jeglichen Alters bietet die VHS die Möglichkeit Neues zu erlernen, sich beruflich weiterzubilden oder persönliche Interessen zu gestalten. „Volkshochschulen leisten einen Riesenbeitrag in unserer Gesellschaft“, sagt Uwe Painke, der Leiter der hiesigen VHS. Sie würden nicht nur das individuelle Lernen und die persönliche Entwicklung fördern, sondern auch zur kulturellen Vielfalt sowie zur sozialen und sprachlichen Integration beitragen. „Die Volkshochschule ist auch ein wichtiger sozialer Begegnungsort“, ergänzt die stellvertretende VHS-Leiterin Victoria Hepting, bei der Vorstellung des neuen Programmheftes.

Das Frühjahrs- und Sommersemester der Volkshochschule kann dabei mit dem Angebot des vergangenen Halbjahrs mithalten – Bewährtes wird fortgesetzt, Neues ins Angebot aufgenommen. Weiterhin nachgefragt sind die Exkursionen und mit ihren 28 Reisen, Fahrten und Exkursionen. Beispielsweise die Ausfahrten mit dem Historiker Holger Starzmann: Im Frühjahr fährt er ins Elsass. Weitere Ziele sind im Fränkischen sowie in Oberschwaben. Auch Leonberg ist vertreten: Mit Tourguide Sebastian Werbke kann man die Stadt mit dem Fahrrad kennenlernen. Die Radtour Leo41 wird in Kooperation mit Radel aktiv durch Leonberg gestaltet.

Einen kleinen Themenschwerpunkt gestaltet der Fachbereich Geschichte und Politik mit mehreren Veranstaltungen anlässlich des großen Bauernkrieges in den Jahren 1524-1526. Interessantes gibt es auch über die deutsche Nachkriegszeit vor 80 Jahren und einen Vortrag von Bernhard Leibelt, der sich unter dem Titel „Der Schatz aus der Tiefe“ Bad Cannstatt als Kurort widmet.

Yoga oder Betonskulpturen?

Die Montagsakademie befasst sich mit Themen wie „Napoléon“, „Der Weg der christlichen Kirche“, „Skandinavien – Fremde Nachbarn im Hohen Norden“ sowie „Die USA und ihre Präsidenten von George H. W. Bush bis Joe Biden“. Im Bereich Psychologie und Persönlichkeit gibt es in diesem Semester Seminare und Workshops zu den Themen Glück, Demenz, Kommunikation, Umgang mit Stress und Burn-out sowie Gedächtnistraining. Bei dem fachübergreifenden Achtsamkeitstag im März, erfahren die Teilnehmenden bei Yoga, durch einen Vortrag über Resilienz, Qigong oder kreativem Tun, wie sie in herausfordernden Zeiten gelassener und stärker werden können.

Im Fachbereich Kunst lädt der zweitägige Wochenendkurs „Gartenskulpturen aus Beton“ dazu ein, mit der Künstlerin Sibylle Nestrasil Ideen für den heimischen Garten in Beton umzusetzen. Das Töpferangebot wird aufgrund der hohen Nachfrage um einen frühen Abendkurs am Mittwoch erweitert. Mit dem Wegfall der ehemaligen Schuhfabrik mussten die Kurse der VHS-Kunstschule in die Räume der Zentralstelle verlegt werden.

Im Fachbereich Ernährung können sich die Kundinnen und Kunden der VHS unter anderem auf den Kochkurs „Eine kulinarische Reise in den Libanon – vegetarisch“ freuen. Die internationale Küche ist von Bayern bis zur Ukraine vertreten. Hervorzuheben ist außerdem der eintägige Kurs „Bewegung neu entdecken: Feldenkrais für mehr Leichtigkeit und Körperbewusstsein“ aus dem Fachbereich Medizin und Gesundheit.

Wer auf der Suche nach Entspannung ist, wird im neuen Kurs „Kraftquelle Atem: mit Qigong die Lunge stärken“ fündig. Erneut bietet die VHS im Bereich Gymnastik und Fitness Bewegungskurse für jede Altersstufe und auf verschiedenen Fitness-Levels an. Damit jede und jeder den richtigen Kurs finden kann, gibt es Schnupperstunden.

Der Fachbereich Sprachen mit mehr als 200 Kursen in 18 verschiedenen Sprachen ist weiterhin der größte der Volkshochschule. Die reichen von Anfängerkursen ohne Vorkenntnisse bis zu dem C1-Niveau, das heißt dass die Lernenden die Sprache im gesellschaftlichen und beruflichen Leben oder in Ausbildung und Studium wirksam und flexibel gebrauchen können. Weiterhin boomen in diesem Bereich die Kurse „Deutsch als Fremdsprache“ sowie die Integrationskurse. „Wir kommen kaum hinterher und das steht für die große gesellschaftliche Bedeutung der Volkshochschule in diesem Bereich“, sagt Uwe Painke.

Es gibt auch wieder eine Kinderakademie

„Angesichts der globalen Herausforderungen in Sachen Umwelt, Klimawandel und sozialer Gerechtigkeit ist es wichtig, dass Menschen das nötige Wissen erwerben, um aktiv an nachhaltigen Lösungen vor Ort mitzuwirken“, sagt Victoria Hepting. Dieser Herausforderung stelle sich auch die VHS. So lernen unter anderen im neuen Repaircafé Junior Kinder unter Anleitung erfahrener Mentoren, wie sie defekte Spielzeuge, kleine Elektrogeräte und ihr Fahrrad reparieren können.

Die berufliche Weiterbildung nimmt heute eine zentrale Rolle ein, um den stetigen Wandel der Arbeitswelt zu meistern. Von kaufmännischen Fortbildungen über Soft-Skills-Trainings bis hin zu innovativen IT-Kursen deckt das Programmheft ein breites Spektrum an Themen ab.

Die Kinderakademie mit vielen spannenden Vorlesungen zu Themen wie Planeten, Freiheit, Demokratie und Hunde findet an vier Samstagen von 10.30 bis 11.30 Uhr statt. Sie ist für Kinder von acht bis zwölf Jahren gedacht. Die Vorlesungen sind kostenlos.

Wie kann man sich anmelden?

Öffnungszeiten

Die VHS-Geschäftsstelle Leonberg ist vormittags Montag bis Freitag von 9 bis 11.30 Uhr geöffnet, nachmittags am Dienstag 14 bis 16.30 Uhr und Donnerstag 14 bis 18 Uhr.

Anmeldungen

Für die Kurse kann man sich schriftlich in der Neuköllner Straße 3 in Leonberg und online unter: www.vhs.leonberg.de einschreiben. Telefonisch zu erreichen ist die Volkshochschule unter: 0 71 52 / 9 90 49 30, per Fax unter: 0 71 52 / 9 90 49 10.