Die VHS-Zweigstelle am Bahnhof versteht sich als starker Partner für Bildung und Integration. 6350 Personen nehmen jährlich an 900 Veranstaltungen teil.
14.10.2025 - 17:00 Uhr
Immobilienexperten wissen bekanntlich ganz genau, welche Voraussetzung für den Wert und somit indirekt für den Erfolg eines Bauprojekts, eines Hauses oder einer Wohnung wichtig ist: „Lage, Lage, Lage!“ Diese Basis gilt allerdings offenbar nicht nur auf dem Wohnungssektor, sondern auch in Bildungsangelegenheiten. So etwa bei der Außenstelle Fellbach (Rems-Murr-Kreis) der Volkshochschule Unteres Remstal.