Auf der Suche nach einem entspannenden, sinnvollen Hobby? Die Volkshochschule Unteres Remstal hat dazu ein Angebot: den Lehrgang „Remstal-Imker für ein Jahr“.
20.01.2026 - 15:00 Uhr
Den Einstieg in ein „honigsüßes Hobby“, die Imkerei, macht ein neues Kursangebot der Volkshochschule (VHS) Unteres Remstal (Rems-Murr-Kreis) nun möglich. Diese bietet gemeinsam mit Sebastian Faiß, einem ausgebildeten Tierwirtschaftsmeister und Fachmann für Imkerei, einen Lehrgang für alle an, welche die Grundlagen der Bienenhaltung erlernen möchten. Sebastian Faiß und seine Frau Katrin legen in ihrer Imkerei Wert auf eine nachhaltige und bienengemäße Honigerzeugung.