Gesundheitsatlas: Migräne Wenn der Schmerz das Leben bestimmt

Rund 12 Millionen Menschen leiden in Deutschland an Migräne. Doch was kann man vorbeugend gegen die neurologische Erkrankung tun? Und welche Therapie hilft am besten? Wir haben mit Professor Guy Arnold, Facharzt für Neurologie und Chefarzt am Klinikum Sindelfingen, darüber gesprochen.