Bei der Gedenkfeier im Leonberger Stadtpark warnen Jugendliche und Oberbürgermeister Cohn vor einem neuen Rechtsruck – und erinnern daran, dass Frieden aktiv gestaltet werden muss.
16.11.2025 - 17:20 Uhr
Ja, sie machen sich Gedanken über eine Welt, in der Frieden nicht mehr garantiert ist. „Es gibt leider viele Parallelen zu früher“, sagt Maimouna Ly über eine Zeit, die sie nur aus geschichtlicher Literatur oder aus Erzählungen kennt. Sie und ihr Mitschüler Oliver Baade – beide machen im nächsten Jahr am Leonberger Johannes-Kepler-Gymnasium ihr Abitur – sorgen sich um den zunehmenden Rechtsruck in der Gesellschaft. „Viele Menschen haben aus der Vergangenheit nicht gelernt und wir fragen uns, was es braucht, um die Welt friedvoll zu gestalten.“