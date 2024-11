Unter dem Motto „Frieden braucht Erinnerung“ haben Menschen in Leonberg am Volkstrauertag der Opfer von Kriegen und Gewalt gedacht. Auch aktuelle Konflikte waren dabei ein Thema.

Marius Venturini 17.11.2024 - 14:31 Uhr

In Pastor Hartmut Hilkes Worten schwang das große Dilemma heutiger Zeiten mit. „Obwohl ich es als geistliche Amtsperson sollte, kann auch ich nicht immer friedlich sprechen oder argumentieren“, sagte der Geistliche der evangelisch-methodistischen Kirchengemeinde Leonberg am späten Sonntagvormittag im Stadtpark. Dort hatten sich am Friedensmahnmal Menschen anlässlich des Volkstrauertags versammelt, um der Kriegstoten und der Opfer von Gewaltherrschaft aller Nationen zu gedenken.