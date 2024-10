Die IG Metall hat Gespräche mit der VW-Führung an Bedingungen geknüpft. Für Thorsten Gröger zählt dazu unter anderem ein tragfähiges Zukunftskonzept für alle Standorte.

red/AFP 30.10.2024 - 12:27 Uhr

Die Gewerkschaft IG Metall hat zukünftige Gespräche mit der Volkswagen-Führung an Bedingungen geknüpft. Er erwarte von VW, dass „die Bereitschaft erklärt wird, mit uns über ein tragfähiges Zukunftskonzept für alle Standorte in Verhandlungen zu gehen“, sagte IG Metall-Verhandlungsführer Thorsten Gröger am Mittwoch vor der mittlerweile begonnenen zweiten Tarifrunde in Wolfsburg. Diese Bereitschaft sei die „Eintrittskarte“ für weitere Verhandlungen. Ansonsten werde die Gewerkschaft die „weitere Eskalation planen müssen“.