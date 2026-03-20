Seit über einem Jahrzehnt steht Hand Dieter Pötsch an der Spitze des VW-Aufsichtsrates. Nun strebt er eine weitere Amtszeit an.

dpa 20.03.2026 - 18:59 Uhr

Wolfsburg (dpa/lni) - Hans Dieter Pötsch soll oberster Kontrolleur des Volkswagen-Konzerns bleiben. Der Nominierungsausschuss des VW-Aufsichtsrats schlug den 74-Jährigen zur Wiederwahl vor, wie das Unternehmen mitteilte. Dieser Vorschlag wird dem Aufsichtsrat in seiner kommenden Sitzung vorgelegt, am 18. Juni soll die Hauptversammlung darüber entscheiden.