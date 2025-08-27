Bleibt Oliver Blume Chef sowohl von VW als auch von Porsche? Die IG Metall äußert Zweifel. Im Raum steht ein bestimmtes Szenario.

red/dpa 27.08.2025 - 16:04 Uhr

Die IG Metall zweifelt daran, dass Oliver Blume auf Dauer zugleich an der Spitze von Volkswagen und Porsche stehen kann. „Ich kann mir nicht vorstellen, wie jemand dauerhaft auf zwei solch großen Hochzeiten gleichzeitig tanzen will“, sagte Thorsten Gröger, Bezirksleiter der IG Metall für Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, der Deutschen Presse-Agentur.