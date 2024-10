VW verzeichnet im dritten Quartal einen Gewinneinbruch von 63,7 Prozent. VW sprach von einem „herausfordernden Marktumfeld“.

red/afp 30.10.2024 - 07:35 Uhr

Hohe Kosten und ein deutlich schwächelnder Absatz in China haben die Quartalszahlen von Volkswagen stark belastet. Der Gewinn brach um 63,7 Prozent ein und betrug im dritten Quartal 1,576 Milliarden Euro, wie der Konzern in Wolfsburg am Mittwoch mitteilte. VW sprach von einem „herausfordernden Marktumfeld“, das den „dringenden Bedarf von erheblichen Kostensenkungen und Effizienzsteigerungen“ zeige.