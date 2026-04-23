VW rechnet in China künftig mit deutlich weniger Verkäufen und senkt seine Renditeziele. Die E-Auto-Offensive soll erst ab 2027 spürbare Effekte zeigen.
23.04.2026 - 11:15 Uhr
Düsseldorf - Angesichts schwacher Verkaufszahlen in China schraubt VW seine Ziele in der Volksrepublik herunter: "Auch wir passen unsere Planung an", sagte VW-China-Chef Ralf Brandstätter dem "Handelsblatt". "Statt von 3,5 bis vier Millionen Fahrzeugen gehen wir für 2030 eher von rund 3,2 Millionen aus." Das wäre zwar weiter gut ein Drittel des weltweiten Absatzes - aber auch rund eine Million Autos weniger als 2019, als der Konzern in China auf 4,2 Millionen kam.