Ein unbekannter Mercedesfahrer soll in der Hegelstraße illegal umgedreht und einen Bus ausgebremst haben. Nach dem Beinaheunfall sucht die Verkehrspolizei nach dem Mann und bittet um Zeugenhinweise.

Sebastian Steegmüller 06.09.2024 - 14:20 Uhr

Bei einer Vollbremsung eines Busses der Linie 42 sind am Donnerstag in der Hegelstraße in Stuttgart-Mitte zwei Fahrgäste verletzt worden, eine 57 Jahre alte Frau schwer und ein 56-jähriger Mann leicht. Rettungskräfte kümmerten sich um beide Insassen und brachten die 57-Jährige in ein Krankenhaus.