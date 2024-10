Nach dem VfB-Spiel am Samstag will Holger Füssel zurück nach Freiberg (Kreis Ludwigsburg). Wegen des überforderten Schienenersatzverkehrs läuft er dann mehrere Kilometer. Heute spielt wieder der VfB, gibt es wieder ein Verkehrschaos?

Der vergangene Samstagabend hätte für Holger Füssel und seine Frau aus Freiberg im Kreis Ludwigsburg so schön laufen können. Fußball, Touré schießt ein Traumtor, und der VfB gewinnt zuhause gegen Holstein Kiel 2:1. Alles wunderbar. Wäre da nicht der Heimweg gewesen.

Freiberg am Neckar ist von Stuttgart gut zu erreichen. Von Bad Cannstatt mit der S1 zum Hauptbahnhof und dann mit der S4 weiter ohne Umstieg bis nach Hause. Doch am Samstag machte die S-Bahn schon in Ludwigsburg Halt. Denn vom 26. bis 28. Oktober mussten Gleisarbeiten erfolgen, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Für die weitere Strecke der S4 nach Marbach wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Der Schienenersatzverkehr war zu voll

Dafür stand ein Bus parat. Der sei bereits halbvoll gewesen, als er ankam. Die Fahrgäste aus der S-Bahn hätten hier nicht alle reingepasst, berichtet Füssel. Vor dem Bus sei eine Menschentraube entstanden. Viele der Menschen seien aufgebracht gewesen, so der Fußballfan. Und auch er war genervt und fragte sich, ob die Bahn nicht erwarten konnte, dass nach einem Fußballspiel in der Stadt die Bahn ganz besonders voll wird?

Die S1, S2 und S11 werden bei Spielen aufgestockt

Das hat sie, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilt. Für die Linien S1, S3 und S11 setze sie immer nach Fußballspielen des VfB extra längere Bahnen ein, die mehr Menschen befördern können. Für die S4 und für den Schienenersatzverkehr habe man aber keinen zusätzlichen Bedarf gesehen.

3,5 Kilometer zu Fuß nach Hause

Für Holger Füssel und seine Frau ist der Schienenersatzverkehr ab Ludwigsburg aber viel zu voll gewesen. Und der nächste, eine halbe Stunde später, wäre bestimmt noch voller geworden, erzählt Füssel. Also überlegten sie, wie sie nach Hause kommen können – und fuhren mit einem Bus nach Eglosheim. Die restlichen 3,5 Kilometer nach Freiberg sind sie dann gelaufen.

Wieder VfB-Spiel- wieder Verkehrschaos?

Wenn der VfB am heutigen Dienstag um 20.45 Uhr im DFB-Pokal gegen Kaiserslautern spielt, werden Holger Füssel und seine Frau nicht im Stadion sein. Sie haben ihre Dauerkarten für das Spiel an Freunde verliehen. Die S-Bahn sei aber nicht der Grund. Diese fahre schließlich seit Montag wieder. Allerdings nur bis Benningen, eine Station vor der Endhaltestelle. Bis Marbach verkehrt bis zum 1. November noch ein Schienersatzverkehr.

Überfüllte Busse wird es heute Abend auf diesem kurzem Abschnitt aber nicht geben, so ein Pressesprecher der Deutschen Bahn. Die meisten Fußballfans werden wahrscheinlich davor schon ausgestiegen sein. Denn die Bahn werde immer leerer, je weiter sie aus der Stadt fahren, so der Sprecher. Das gelte auch bei Fußballspielen des VfB.