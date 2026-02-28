 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. „Der größte Komiker der Welt“ – So war es bei Mario Barth in der Porsche-Arena

Volles Haus in Stuttgart „Der größte Komiker der Welt“ – So war es bei Mario Barth in der Porsche-Arena

Volles Haus in Stuttgart: „Der größte Komiker der Welt“ – So war es bei Mario Barth in der Porsche-Arena
1
„Männer sind nichts ohne die Frauen“ heißt das aktuelle Programm von Mario Barth (hier ein Archivbild von einem Auftritt im Jahr 2025 in Stuttgart) Foto: LICHTGUT/Kovalenko

Er will nicht gendern, hat Probleme mit dem Thermomix und der Spermaprobe – und die Halle lacht sich schlapp. Warum? Vielleicht ist Mario Barth einfach authentisch.

„Männer sind nichts ohne die Frauen“ – genau so heißt Mario Barths jüngstes Programm, es steht in Leuchtschrift über der Bühne, die von zwei Türmchen, einer Backsteinmauer und einer Stadtlandschaft im Hintergrund gebildet wird. Allerdings, diese Beobachtung lässt sich nicht vermeiden: Männliche Randfiguren mag es bei Mario Barth einige wenige geben – den Arzt, der Barth um eine Spermaprobe bittet, den Pubertierenden, der zweimal zweiundzwanzig Hähnchenschlegel wegschlabbert, als wären sie ein halbes Milkshake – Frau gibt es für ihn jedoch nur eine, namenlos, und die wird gezeichnet als ein Schreckgespenst, als eine Peinigerin, jederzeit aufgelegt zu fiesen Menschenversuchen, auszuführen am eigenen Mann, und zur Paarung nie gestimmt.

 

Bei Mario Barth geht es viel ums Unterleibsthema

Im Mittelpunkt des Programmes steht nur einer, Mario Barth natürlich, in Jeans und grünem T-Shirt, der meckert, röchelt, haspelt, sich auf die Brust klopft, in stets leicht vorgebeugter Haltung dem Mikrofon seinen aufgekratzten Redefluss anvertraut, nicht leise. Vor allem eine Sorge treibt ihn um, die, er könnte, bei einem Fahrradunfall möglicherweise, seiner Genitalen verlustig gehen, oder eines Teiles derselben. Tatsächlich kreisen ums Unterleibsthema gewiss zwei Drittel seines Programmes, denn sehr viel Platz darin nimmt auch jene Episode ein, in der er erzählt, wie er seinem Freund, dem Arzt, die Samenprobe überbrachte, in einem abgeflammten Sambuca-Glas, mehrfach, denn immer wieder machte Mario Barth irgendetwas falsch bei der Befüllung.

Embed code

Barth nennt sich selbst, ganz unbescheiden, zu Beginn des zweiten Teils seines Programmes den größten Komiker der Welt. Sein Erfolg ist außerordentlich. Die Porsche-Arena ist bis auf den letzten Platz besetzt am Freitagabend. Wellen von Gelächter durchziehen die Stuhlreihen. Mario Barth stellt gerne Rekorde auf. Geschlechterklischees beschäftigen ihn, seit er auf der Bühne steht. Acht Programme hat er in 26 Jahren dorthin gebracht, und jedes dieser Programme beginnt mit dem Wort „Männer“, auf das ein seltsames Lob folgt, oder eine Bemerkung über Frauen. Das Geheimnis des Erfolgs des Mannes, der vor etwas mehr als 53 Jahren in Berlin geboren wurde und heute T-Shirts verkauft, auf denen steht: „Ich gendere nicht“, könnte darin zu liegen, dass Mario Barth, so wie er grinst und sich die Hände reibt, durchaus keine Kunstfigur zu sein scheint. Viele Auftritte abseits der Bühne, Meinungsäußerungen, Kontroversen, haben gezeigt: Der Typ ist möglicherweise echt, fast schon – authentisch.

Auf dem Shirt steht: „Ich gendere nicht“

Und also eilt Mario Barth von einem Ende der Bühne zur anderen, löst Gelächter aus, schimpft im beschleunigten Berliner Stammtischidiom vor sich hin und beklagt die Diskriminierung des Mannes. Denn Männer, dies denken Frauen und Barth deckt es auf, können gar nichts und vor allem nicht die Spülmaschine einräumen. „Du kannst der beste Gehirnchirurg der Welt sein – zuhause bistn Vollidiot!“ Der Thermomix dagegen, den die Frau unbedingt haben will, kann alles. „Weißt du, was du mit dem Thermomix machen kannst?“, gellt der Komödiant mit Frauenstimme. „Kartoffelpüree!“ Männer müssen vieles erdulden. Mehr noch: „Nachts, wenn du schlafen gehst, kommen Außerirdische, nehmen dein Gehirn raus, tun Brot rein!“ Mario Barth weiß Bescheid.

Weitere Themen

Volles Haus in Stuttgart: „Der größte Komiker der Welt“ – So war es bei Mario Barth in der Porsche-Arena

Volles Haus in Stuttgart „Der größte Komiker der Welt“ – So war es bei Mario Barth in der Porsche-Arena

Er will nicht gendern, hat Probleme mit dem Thermomix und der Spermaprobe – und die Halle lacht sich schlapp. Warum? Vielleicht ist Mario Barth einfach authentisch.
Von Thomas Morawitzky
Landtagswahl 2026: Unter 30 und schon im Wahlkampf: „Wir warten nicht länger“

Landtagswahl 2026 Unter 30 und schon im Wahlkampf: „Wir warten nicht länger“

Erstmals dürfen bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg Jugendliche ab 16 ihre Stimme abgeben. Und auch auf den Wahllisten rückt eine neue Generation nach. Was hat sie vor?
Von Laura Wallenfels
Konzert-Premiere in Stuttgart: „Das Commando Cannstatt ist wesentlicher Bestandteil unseres Konzerts“

Konzert-Premiere in Stuttgart „Das Commando Cannstatt ist wesentlicher Bestandteil unseres Konzerts“

Stadiongesang und Klassik? Wie soll das gehen? Wir haben die Initiatoren der Stuttgarter „Weltpremiere“ gefragt: Markus Korselt (Kammerorchester) und Alexander Wehrle (VfB Stuttgart).
Von Jan Sellner
Reißleine gezogen: Stuttgart 21 scheitert an ETCS-System

Signaltechnik Reißleine gezogen: Stuttgart 21 scheitert an ETCS-System

Nun ist es laut Deutscher Bahn die Signaltechnik, die Stuttgart 21 verzögert, und auch wieder für Streckensperrungen in der Region sorgt. Was hat es damit auf sich? [Aktualisierung]
Von Andreas Geldner
Schwerer Virus-Befall in Stuttgart: Hantavirus ausgebrochen – Gebäude in Landesbesitz musste evakuiert werden

Schwerer Virus-Befall in Stuttgart Hantavirus ausgebrochen – Gebäude in Landesbesitz musste evakuiert werden

In vielen Gebäuden des Landes musste man gegen Schädlinge vorgehen. Ein Mitarbeiter wurde sogar mit dem Hantavirus infiziert. Wie ernst ist die Lage in Stuttgart?
Von Erdem Gökalp
Wer wird Minischterpräsident?: Wahlkampf mit Betonung auf „sch“

Wer wird Minischterpräsident? Wahlkampf mit Betonung auf „sch“

Die Schpitzenkandidaten Manuel Hagel und Cem Özdemir gehen mit Dialekt auf Stimmenfang. So viel „sch“ im Wahlkampf gab’s wohl noch nie. Eine Glosse von Jan Sellner
Von Jan Sellner
Public Viewing auf dem Schlossplatz: Was passiert, wenn der VfB Stuttgart ins Finale des DFB-Pokals kommt?

Public Viewing auf dem Schlossplatz Was passiert, wenn der VfB Stuttgart ins Finale des DFB-Pokals kommt?

Ein Sieg fehlt noch. Dann würde der VfB wieder in Berlin im Finale des DFB-Pokals stehen. Was wäre dann in der Heimat? Wieder Fußballschauen auf dem Schlossplatz?
Von Frank Rothfuß
Energieberatung in Stuttgart: EBZ Stuttgart zu neuem Heizungsgesetz: „Jetzt ist guter Rat noch wichtiger“

Energieberatung in Stuttgart EBZ Stuttgart zu neuem Heizungsgesetz: „Jetzt ist guter Rat noch wichtiger“

Die Bundesregierung will das Heizungsgesetz ändern. Noch fehlt es an Details, das schürt neue Unsicherheiten. Das Stuttgarter Energieberatungszentrum reagiert mit klaren Empfehlungen.
Von Judith A. Sägesser
Gewerbegebiet Gaisburg: Zwischen Gaskessel und altem Kraftwerk: Ein Lost Place wird zum „Urban Sandwich“

Gewerbegebiet Gaisburg Zwischen Gaskessel und altem Kraftwerk: Ein Lost Place wird zum „Urban Sandwich“

Es tut sich etwas entlang der B10: 29 Unternehmen sind im Gewerbegebiet Gaisburg mittlerweile ansässig. Offen ist, wie es mit dem alten Kohlelager weitergeht.
Von Jürgen Brand
Neue Abgabe: Stuttgart führt Übernachtungssteuer ein – Millionenerträge für die Stadt

Neue Abgabe Stuttgart führt Übernachtungssteuer ein – Millionenerträge für die Stadt

Künftig fällt in Stuttgart für jede Übernachtung eine Steuer. Sie soll Millionenbeträge in die klammen Stadtkassen spülen. Der Dehoga sieht die Entscheidung allerdings kritisch.
Von Valentin Schwarz
Weitere Artikel zu Stuttgart Mario Barth Auftritt Porsche-Arena
 
 