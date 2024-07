Rund zweieinhalb Monate sind es noch bis zum Start der neuen Saison in der dritten Volleyball-Liga Süd der Frauen. Der TSV Georgii Allianz wird das am Tag der Deutschen Einheit, dem 3. Oktober, mit einem Auswärtsspiel bei der DJK Schwäbisch Gmünd tun und auf der Trainerbank der Vaihingerinnen wird dann ein neues Gesicht Platz nehmen.

Nicht mehr mit dabei sein wird Benjamin Habermann (27), der in seiner einzigen Saison als Cheftrainer die Mannschaft vom Schwarzbach zu einer Rückrunde ohne Niederlage und zur Vizemeisterschaft geführt hatte. Warum der bisherige Coach, trotz des sportlichen Erfolgs, nicht mehr im Amt ist, kann er sich nicht so Recht erklären: „Ich hätte gerne weiter gemacht, aber die Mannschaft kam nach dem letzten Saisonspiel zu mir und hat gesagt, dass sie gerne etwas Neues ohne mich probieren möchte“, sagt Habermann. Damit gibt es beim Meister von 2023, der in den vergangenen Jahren mehrfach aus personellen und aus finanziellen Gründen auf den möglichen Sprung in die zweite Bundesliga verzichtet hatte, bereits zum fünften Mal seit dem Aufstieg vor sechs Jahren einen Trainerwechsel.

In vielen Funktionen beim SV Fellbach tätig gewesen

Der neue Verantwortliche für die Übungseinheiten und an der Seitenlinie heißt Kim Luong und er hat seine neue Aufgabe bereits angetreten. Der 38-jährige A-Lizenz-Inhaber war mehr als ein Jahrzehnt als Spieler, Spielertrainer, Trainer und sportlicher Leiter für unterschiedliche Männermannschaften beim SV Fellbach zuständig, ehe er vor zwei Jahren als Co-Trainer zu den Zweitligafrauen von Allianz MTV Stuttgart II ins Feuerbacher Tal und von dort als Assistent von Sasa Stanimirovic zu den Frauen des MTV Ludwigsburg wechselte, die sportlich von der Regionalliga in die dritte Liga aufstiegen, allerdings direkt eine Lizenz für die zweite Bundesliga erhielten und diese auch bekamen. „Ich werde sehr demütig an die neue Aufgabe herangehen, aber ich glaube, dass ich eine Mannschaft habe, mit der sich einiges erreichen lässt“, sagt Luong.

Die höchst erfreuliche Nachricht für den neuen Allianz-Coach ist die, dass er weiterhin auf die Dienste von Magdalena Gryka bauen kann, die für die vierthöchste deutsche Spielklasse der Frauen eine herausragende Einzelkönnerin ist. Die 30-Jährige war im vergangenen Jahrzehnt als Vollprofi in Polen, Aserbaidschan, Frankreich und in der Bundesliga aktiv und absolvierte zwei Länderspiele für die deutsche A-Nationalmannschaft. Im Frühjahr schloss sie sich den Allianz-Frauen an, musste aber nach nur zwei Einsätzen ihre Saison wegen einer Fingerverletzung wieder beenden. Nicht mehr im Kader der Allianz ist Julia Schaefer, eine weitere Ex-Nationalspielerin, die in den vergangen vier Spielzeiten die herausragende Akteurin der Vaihingerinnen war. Die 28-Jährige wird ebenso wie Johanna Müller aus beruflichen Gründen eine Pause einlegen, letztere wird dafür nach Dresden umziehen. Die Polin Iwona Pasieczna hat sich entschieden, sich ausschließlich auf Beachvolleyball zu konzentrieren, während die Zuspielerin Jenny Zojzi eine schwere Verletzung auskurieren wird. Welche neuen Gesichter der neue Coach in seinem Kader begrüßen darf, wird sich nach den Sommerferien zeigen.