Die Volleyballerinnen aus Stuttgart bezwingen ETV Hamburg in nur 65 Minuten glatt mit 3:0.

Henning Maak 11.01.2026 - 20:17 Uhr

Zwischen den beiden Auftritten im CEV-Pokal haben die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart auch die Pflichtaufgabe in der Bundesliga gegen ETV Hamburg souverän erledigt. Der Tabellenführer bezwang den Aufsteiger am Sonntagnachmittag vor 2156 Zuschauern in der Scharrena in nur 65 Minuten glatt mit 3:0 (25:9, 25:19, 25:17) und feierte damit im elften Saisonspiel den elften Sieg. Trainer Konstantin Bitter nutzte die Begegnung, um allen Akteurinnen Spielzeit zu geben, war am Ende aber nicht völlig zufrieden. „Es ist im zweiten und dritten Satz phasenweise unnötig eng geworden“, sagte er.