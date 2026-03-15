Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart gewinnt das letzte Hauptrundenspiel bei den Frauen des SSC Palmberg Schwerin mit 3:2.

Einen extrem spannenden Kampf um die besten Ausgangspositionen in den Play-offs hat der letzte Spieltag der Hauptrunde in der Volleyball-Bundesliga der Damen geboten. Klassenprimus Allianz MTV Stuttgart sorgte mit einem 3:2 (19:25, 25:23, 21:25, 25:12, 15:11)-Auswärtssieg beim SSC Palmberg Schwerin dafür, dass das Team aus Mecklenburg-Vorpommern noch auf den dritten Tabellenplatz zurückfiel, da der bisherige Dritte VfB Suhl durch einen 3:1-Erfolg in Aachen an Schwerin vorbeizog. Dresden blieb nach einem erstaunlich knappen 3:2 gegen den Aufsteiger Blaubären Flacht auf Rang vier. Zum ersten Play-off-Spiel erwartet Allianz MTV am Sonntag (16 Uhr) den Tabellenachten Schwarz-Weiß Erfurt.

 

Verdient gewonnen

„Wir haben verdient gewonnen, weil wir im Laufe des Spiels immer besser geworden sind“, beurteilte Allianz-Trainer Konstantin Bitter den knappen Erfolg beim langjährigen Rivalen, der seine erste Heimniederlage der Saison hinnehmen musste. Die Mannschaft habe bewiesen, dass sie auch auswärts bei den Spitzenteams gewinnen könne. Schwerin war anfangs effektiver, nach dem Satzausgleich zum 1:1 unterliefen Allianz MTV im dritten Durchgang zu viele Fehler. Doch in den Sätzen vier und fünf war Stuttgart deutlich besser.