Die Stuttgarter Volleyballerinnen bezwingen die Aachenerinnen mit 3:1 – Pia Kästner feiert nach ihrer Verletzungspause ihr Bundesliga-Debüt in der Anfangsformation.

Henning Maak 19.01.2025 - 15:42 Uhr

Gerade einmal 72 Stunden nach dem Volleyball-Krimi in Schwerin ließ Trainer Konstantin Bitter in der Stuttgarter Scharrena gegen die Ladies in Black Aachen personell rotieren und bot mit Pia Kästner auf der Zuspielposition, Libera Florien Reesink und Pauline Martin auf Diagonal drei frische Kräfte in der Anfangsformation auf. Doch auch diese erstmals aufgebotene Starting Six knüpfte nahtlos an die letzten Erfolge an und feierte am Samstagabend nach knapp eineinhalb Stunden mit einem 3:1 (25:19, 25:16, 19:25, 25:14) gegen den Tabellenvorletzten den sechsten Sieg in Serie. „Es ist natürlich noch Luft nach oben, aber mit drei der vier Sätze können wir sehr zufrieden sein“, meinte Pia Kästner, die nach langer Verletzungspause erstmals in der MTV-Anfangsformation stand.