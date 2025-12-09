Volleyball Allianz MTV Stuttgart blockt sich ins Pokal-Finale
Zehntes Spiel, zehnter 3:0-Sieg: Die Stuttgarter Volleyballerinnen schlagen im Pokal-Halbfinale auch den Meister SSC Schwerin deutlich – dank einer superstarken Leistung.
Bereits nach dem zweiten Satz wurde die Mannschaft gefeiert, als hätte sie schon gewonnen – weil unter den 2000 Zuschauern in der Scharrena kaum noch jemand Zweifel am Sieg hatte. Nachdem der Einzug ins Endspiel des Pokalwettbewerbs dann perfekt war, kannte der Jubel keine Grenzen mehr: Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart bezwangen den SSC Palmberg Schwerin mit 3:0 (25:15, 25:16, 25:19) und bauten ihre außergewöhnliche Siegesserie aus. „Ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft“, meinte die strahlende Kapitänin Antonia Stautz nach dem bisher wichtigsten Spiel der Saison, „jetzt wollen wir auch den Titel gewinnen.“
