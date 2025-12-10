Volleyball Allianz MTV Stuttgart überrascht sogar sich selbst
Dank einer herausragenden Leistung gegen den SSC Schwerin ziehen die Stuttgarter Volleyballerinnen mit dem zehnten 3:0-Sieg in Serie ins Pokal-Finale ein.
Dank einer herausragenden Leistung gegen den SSC Schwerin ziehen die Stuttgarter Volleyballerinnen mit dem zehnten 3:0-Sieg in Serie ins Pokal-Finale ein.
Wenn es läuft, dann gelingen sogar die verrücktesten Dinge. 10:11 lagen die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart im ersten Satz des Pokal-Halbfinales gegen den SSC Schwerin zurück, Zweifel an der eigenen Stärke kamen trotzdem nie auf. Der Favorit, der bis dahin alle neun Partien in der Bundesliga und im Pokal mit 3:0 gewonnen hatte, machte sechs Punkte in Serie – auch dank Melani Schaffmaster. Beim Stand von 15:11 zeigte die Zuspielerin eine spektakuläre Rettungsaktion mit dem Fuß, danach brachten die Stuttgarterinnen den Satz und das Spiel (25:15, 25:16, 25:19) mit einer herausragenden Leistung nach Hause. „Jetzt“, sagte Geschäftsführer Aurel Irion, „wollen wir den Pokal auch gewinnen.“
Am 6. Spieltag der UEFA Champions League empfängt der FC Bayern München Sporting Lissabon. Doch wo ist die Partie live im TV und Stream zu sehen?
Deutschland steht im Viertelfinale der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2025 und trifft dort auf Brasilien. Doch wo läuft das Spiel live im TV? Gibt es einen kostenlosen Livestream?