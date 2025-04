Die Volleyballer des TSV Georgii Allianz peilen nach Platz zwei in der Regionalliga die dritte Liga an. Die Aufstiegsspiele sind am Wochenende gegen Darmstadt.

Torsten Streib 29.04.2025 - 18:38 Uhr

Es war gleichzeitig ein trauriger und freudiger Moment an jenem 29. März, als Dominik Nuguspanov den entscheidenden Punkt zum 3:0-Sieg der Volleyballer des TSV Georgii Allianz im finalen Saisonspiel der Regionalliga Süd gegen die TG Bad Waldsee erzielte. Nuguspanovs erfolgreicher Abschluss bedeutete „den allerletzten Punkt in unserer geliebten Ali-Halle“, sagt der Spieler und Teamorganisator Frank Rüdinger wehmütig – danach rückte nämlich die Abrissbirne an. Der Zähler sicherte den Vaihingern aber auch die Vizemeisterschaft und die Teilnahmeberechtigung an den Aufstiegsspielen zur dritten Liga. Diese beginnen am Freitag beim Südwest-Zweiten DSW Darmstadt, das Rückspiel findet am Sonntag (15 Uhr) in der Sporthalle des Fanny-Leicht-Gymnasiums statt.