Volleyball-Bundesliga Allianz gewinnt Spitzenspiel
Die Stuttgarter Volleyballerinnen setzen sich nach knapp zwei Stunden beim Dresdner SC mit 3:1 durch – und feiern den 14. Erfolg im 14. Saisonspiel.
Die Stuttgarter Volleyballerinnen setzen sich nach knapp zwei Stunden beim Dresdner SC mit 3:1 durch – und feiern den 14. Erfolg im 14. Saisonspiel.
Nach vier Heimsiegen gegen die Spitzenteams in Liga und Pokal haben die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart auch die erste hohe Auswärtshürde in der Bundesliga mit Bravour überwunden. Die Mannschaft von Trainer Konstantin Bitter setzte sich am Samstagabend beim Tabellenvierten Dresdner SC nach 110-minütiger Spielzeit mit 3:1 (23:25, 25:23, 25:19, 25:22) durch und feierte damit im 14. Saisonspiel den 14. Erfolg.
Island trifft in der Hauptrunde der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 auf Schweden. Wer überträgt das Duell im Free-TV? Gibt es einen kostenlosen Livestream?
Die Schweiz trifft in der Hauptrunde der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 auf Kroatien. Wer überträgt das Duell im Free-TV? Gibt es einen kostenlosen Livestream?
Die deutschen Handballer haben mit dem Sieg gegen Norwegen beste Voraussetzungen geschaffen und den Einzug ins EM-Halbfinale nun selbst in der Hand. Um den Sprung unter die besten vier Teams des Turniers zu schaffen, stehen der DHB-Auswahl dabei gleich mehrere Szenarien offen.
Die Skiflug-Weltmeisterschaft 2026 findet bis zum Sonntag, 25. Januar, in Oberstdorf statt. Wo werden die Springen live im TV und Stream übertragen? Alle Informationen zu Zeitplan, Übertragung und Programm.
Welche TV-Sender übertragen die Spiele der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 heute live? Und wo können Fans die Partien kostenlos im Livestream verfolgen?