 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Sportmeldungen

  6. Allianz gewinnt Spitzenspiel

Volleyball-Bundesliga Allianz gewinnt Spitzenspiel

Volleyball-Bundesliga: Allianz gewinnt Spitzenspiel
1
Die Allianz-Frauen freuen sich über einen Punktgewinn. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen B

Die Stuttgarter Volleyballerinnen setzen sich nach knapp zwei Stunden beim Dresdner SC mit 3:1 durch – und feiern den 14. Erfolg im 14. Saisonspiel.

Nach vier Heimsiegen gegen die Spitzenteams in Liga und Pokal haben die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart auch die erste hohe Auswärtshürde in der Bundesliga mit Bravour überwunden. Die Mannschaft von Trainer Konstantin Bitter setzte sich am Samstagabend beim Tabellenvierten Dresdner SC nach 110-minütiger Spielzeit mit 3:1 (23:25, 25:23, 25:19, 25:22) durch und feierte damit im 14. Saisonspiel den 14. Erfolg.

 

„Am Anfang haben wir uns etwas schwergetan, uns dann aber Schritt für Schritt in diese Partie reingearbeitet“, sagte der Stuttgarter Trainer Konstantin Bitter nach der Partie.

Trotz deutlicher Führung bis Mitte des ersten Durchgangs musste Allianz MTV diesen nach 26 Minuten abgeben, da dem Team einige Fehler zu viel unterliefen und Dresden besser in die Partie fand. Es war der erst zweite Satzverlust in dieser Saison, den ersten hatte es in Münster gegeben. In den folgenden beiden Sätzen agierte Allianz MTV dann aber immer stabiler und konnte sich kurz vor der Schlussphase ein wenig absetzen. „Der Schlüssel für unseren Sieg war letztendlich, dass wir besser aufgeschlagen und aus unseren Angriffen besser gepunktet haben“, erklärte Bitter.

Hohes Risiko

Beide Teams gingen bei den Aufschlägen hohes Risiko, Stuttgart hatte aber am Ende die deutlich bessere Quote. Dresden unterliefen 14 Aufschlagfehler, Stuttgart elf. Demgegenüber gelangen dem Bitter-Team aber neun Asse, während die Sächsinnen nur vier Mal direkt mit dem Aufschlag punkten konnten. Als besonders starke Aufschlägerin erwies sich in dem Spiel Anna Koulberg, die nach ihren Einwechslungen Mitte der Sätze jeweils für die vorentscheidende Führung sorgte.

Überragend agierte zudem wieder einmal Mittelblockerin Lucia Varela, die nun schon zum insgesamt siebten Mal in dieser Saison zur wertvollsten Spielerin gewählt wurde: Der ausgezeichneten Akteurin gelangen fünf Asse und acht Blockpunkte. Ihre insgesamt 16 Zähler wurden nur noch von der extrem durchschlagskräftigen Diagonalangreiferin Lydia Grote (20) übertroffen.

Weitere Themen

Handball-EM 2026: TVB-Co-Trainer Danijel Grgic: So gelang Sohn Marko die EM-Explosion

Handball-EM 2026 TVB-Co-Trainer Danijel Grgic: So gelang Sohn Marko die EM-Explosion

Marko Grgic zeigte gegen Norwegen eine überragende Leistung. Sein Vater Danijel, Co-Trainer beim TVB Stuttgart, schätzt vor dem EM-Duell mit Dänemark die Chancen des DHB-Teams ein.
Von Jürgen Frey
Australian Open: Besser als Becker: Zverev in Melbourne im Viertelfinale

Australian Open Besser als Becker: Zverev in Melbourne im Viertelfinale

Alexander Zverev kommt immer besser in Schwung. Erstmals bleibt er in Melbourne in diesem Jahr ohne Satzverlust. Jetzt geht es gegen einen aufstrebenden Amerikaner.
Island gegen Schweden Übertragung heute: TV und Livestream der Handball-EM 2026

Island gegen Schweden Übertragung heute Wo läuft die Handball-EM live im TV und Stream?

Island trifft in der Hauptrunde der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 auf Schweden. Wer überträgt das Duell im Free-TV? Gibt es einen kostenlosen Livestream?
Von Florian Huth
Schweiz gegen Kroatien heute live: Übertragung im TV und Stream der Handball-EM

Schweiz gegen Kroatien heute live Wo läuft die Handball-EM live im TV und Stream?

Die Schweiz trifft in der Hauptrunde der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 auf Kroatien. Wer überträgt das Duell im Free-TV? Gibt es einen kostenlosen Livestream?
Von Florian Huth
Handball-EM 2026: Wie kommt Deutschland ins Halbfinale? Mögliche Konstellationen

Handball-EM 2026 Wie kommt Deutschland ins Halbfinale? Mögliche Konstellationen

Die deutschen Handballer haben mit dem Sieg gegen Norwegen beste Voraussetzungen geschaffen und den Einzug ins EM-Halbfinale nun selbst in der Hand. Um den Sprung unter die besten vier Teams des Turniers zu schaffen, stehen der DHB-Auswahl dabei gleich mehrere Szenarien offen.
Von Florian Huth
Deutscher Spielplan Handball-EM 2026: Wann spielt Deutschland wieder in der Hauptrunde? Gegner und Termine

Deutscher Spielplan Handball-EM 2026 Wann spielt Deutschland wieder in der Hauptrunde? Gegner und Termine

Wann spielt Deutschland bei der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 in der Hauptrunde? Alles zu den Gegnern, Terminen und Uhrzeiten der Spiele in Herning.
Von Florian Huth
Skiflug-WM 2026 Übertragung heute: Zeitplan, TV und Livestream für das Teamspringen

Skiflug-WM 2026 Übertragung heute Zeitplan, TV und Livestream für das Teamspringen

Die Skiflug-Weltmeisterschaft 2026 findet bis zum Sonntag, 25. Januar, in Oberstdorf statt. Wo werden die Springen live im TV und Stream übertragen? Alle Informationen zu Zeitplan, Übertragung und Programm.
Von Florian Huth
Handball-EM Übertragung heute: TV, Livestream und Uhrzeiten der Spiele am Sonntag

Handball-EM Übertragung heute TV, Livestream und Uhrzeiten der Spiele am Sonntag

Welche TV-Sender übertragen die Spiele der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 heute live? Und wo können Fans die Partien kostenlos im Livestream verfolgen?
Von Florian Huth
Basketball-Bundesliga: Bei den MHP Riesen Ludwigsburg treffen fast alle Spieler

Basketball-Bundesliga Bei den MHP Riesen Ludwigsburg treffen fast alle Spieler

Ludwigsburgs Basketballer kamen gegen Braunschweig zu einem ungefährdeten Sieg, wobei ein Spieler herausragte – der Älteste.
Von Joachim Klumpp
Streif Abfahrt Ergebnisse und Gewinner heute: Deutsche Sensation beim Hahnenkammrennen 2026 in Kitzbühel

Streif Abfahrt Ergebnisse und Gewinner heute Streif Abfahrt Ergebnisse und Gewinner heute: Deutsche Sensation beim Hahnenkammrennen 2026 in Kitzbühel

Am Samstag fand in Kitzbühel das legendäre Hahnenkammrennen auf der Streif statt. Alle Ergebnisse im Überblick.
Von Kai Winderl
Weitere Artikel zu Allianz MTV Stuttgart Volleyball Bundesliga Sieg
 
 